شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. إلغاء «توقيع البصمة» في النيابات وتعقيم أماكن حجز المتهمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر عدد من المحامين العموم ورؤساء الاستئناف عدة قرارات وقائية للحفاظ على أعضاء النيابة العامة والعاملين بها والمتعاملين مع النيابات من محامين المتهمين وأسرهم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تضمنت تلك القرارات إلغاء العمل بنظام البصمة للموظفين للتوقيع بالحضور وبالانصراف، واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لتعقيم وتطهير أماكن حجز المتهمين، والحد من تواجد آسر المتهمين في النيابات، وتوفير كمامات المتعاملين مع الأجانب في النيابات التي يترددون عليها.