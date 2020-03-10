شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع 528 موظفًا وغلق 5 منشآت طبية في حملة على مستشفيات الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت حملة مفاجئة مشتركة بين محافظة الدقهلية وهيئة الرقابة الإدارية، الاثنين، 528 موظفا بالمستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل.

خرجت الحملة برئاسة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، بنطاق حي شرق وحي غرب ومركز المنصورة.

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وتم تقسيم الحملة إلى 3 مجموعات الأولي برئاسة هيثم الشيخ، نائب المحافظ، بنطاق حي شرق، والثانية برئاسة سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، بنطاق مركز المنصورة، والثالثة برئاسة منال الغندور، السكرتير المساعد بنطاق حي غرب، بمشاركة العميد تامر هاشم والعقيد حامد إسماعيل، أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية.

وأصدرت محافظة الدقهلية بيانا أكدت فيه أن المجموعة الأولى تفقدت مستشفى العام الجديد «الدولي» بالمنصورة ومستشفى التأمين الصحي بسندوب للوقوف على مستوى تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين عليها، ووجه لمدير مستشفى الدولي بسرعة إصلاح 6 أجهزة فنت معطلة وتوفير نواقص المستلزمات بقسم القسطرة القلبية، والانتهاء من قوائم الانتظار لحالات جراحة العظام وأيضا وجه لمدير مستشفى التأمين بصيانة لوحة الكهرباء بالمستشفى، وضبط درجة حرارة الترموستات لثلاجة المستشفى.

وتم المرور على 117 من المنشآت الصحية ووحدات الرعاية ومنشآت للعلاج الحر ومنشآت غذائية، إضافة إلى صيدليات ومدارس ومصالح حكومية، ما أسفر عن غلق 5 منشآت طبية خاصة بمدينة المنصورة لوجود مخالفات جسيمة، و5 منشآت غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة،ة وتحرير 52 لمنشآت غذائية لوجود نقص في الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية، وتحرير 2 محضر ضبط أغذية للاشتباه في عدم صلاحيتها، وتحرير 14 محضرا لصيدليات خاصة لوجود أدوية جدول مخدرات ليس لها فواتير وأدوية منتهية الصلاحية، وتحرير 5 محاضر تجمع قمامة لمخالفة الاشتراطات الصحية.