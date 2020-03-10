شكرا لقرائتكم خبر عن «شركات السياحة» تكشف عدد المعتمرين المصريين العالقين في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، اليوم الاثنين، إن عودة 6500 معتمر مصري عالق بعد قرار تعليق الطيران بين المملكة العربية السعودية و مصر، علي خلفية الاجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورنا تبدأ غدا الثلاثاء .

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و أضاف لـ «المصري اليوم»، أنه فيما يتعلق باسترداد حقوق المعتمرين، هي التزام، ونسعى جاهدين في تنفيذه، مشيرا إلى أنه مع تنشيط النظام الالكتروني لاسترداد أموال المعتمرين، سيتم رد قيمة البرامج، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بالوقت.

كما أكد «السيسي» أنه خلال الوقت الحالي من الصعب توقع موعد استئناف برامج العمرة من جديد خاصة وأن الأمر مرتبط بانتشار فيروس كورنا، ومتى يتم حصار الفيروس.

كانت قد أعلنت السفارة السعودية بمصر، في بيان، مساء الإثنين، أنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس، وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء وفق جداولها المعتادة لتميكن الزائرين من العودة إلى المملكة، ويمكن للسعوديين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات.