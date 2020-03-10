شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس تكرم مها هلالي مؤسس ورئيس جمعية التقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مها هلالي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الاعاقة والتوحد Advance، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمقرر المناوب للجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، لتاريخها وعطاءاتها المتعددة في مجال مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وأسرهم- وخاصة الأشخاص ذوي التوحد.

جدير بالذكر أن مها هــلالي؛ حاصلة على درجة الماجستير في «التعليم الدامج والتعليم الخاص» Inclusive & Special Education من معهد التربية بجامعة لندن. وقد أنشئت مركز الخدمات الطبية للأطفال من ذوي صعوبات التعلم Learning Resource Center في عام 1996، ثم أنشئت مع مجموعة من أولياء الأمور جمعية التقدم (ADVANCE) في عام 1998، وتشغل منصب رئيسة مجلس الإدارة منذ ذلك الحين. وفي ديسمبر2004، انتخبت منسقاً لمحور تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لبرنامج «التعليم للجميع» لمنظمة اليونسكو UNESCO اللجنة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية للمنطقة العربية CCNGO-EFA-AR.

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وفي عام 2006 كرمت من قبل الجامعة الأميركية بالقاهرة تقديرا لما تبذله من جهود في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 2007 حصلت مها على زمالة مؤسسة أشوكا Ashoka للمبدعين الاجتماعيين دعما لمسـيرتها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم في المجتمع المصري.

وهي عضو مشروع «شركاء في الدمج» المعني بتعليم الأطفال ذوي صعوبات التعلم بالمنطقة العربية منذ عام 2008. واحد مؤسسي الشبكة العربية للتوحد وتشغل منصب أمين سر الشبكة منذ عام 2009. وبالإضافة إلى السابق، وكانت عضو لجنة تطوير التعليم الأساسي بمشروع «العقد الاجتماعي» Social Contract لمركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 2009.

وفي 2011، انتخبت مها رئيسة للمؤسسة المصرية للخبراء والمنظمات الداعمة للدمج التعليمي Inclusive Education Foundation of Egypt (IEFE)، كما انتخبت في مارس 2012 رئيسة لمنظمة الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Inclusion International – MENA، وشغلت المنصب حتى 2018.

وفي 2015، تم اختيار مها كعضو في المجلس القومي لشئون الإعاقة ممثلة للإعاقة الذهنية. وفي عام 2016 أصبحت المقرر بالإنابة للجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس القومي للمرأة. وفي عام 2018، منحت جائزة أفضل 50 امرأة الأكثر تأثيرا في مصر لعام 2017 ضمن مبادرتها المتميزة من أجل تمكين المرأة. وقد حصلت على جائزة الأثر الاجتماعي من المجلس الثقافي البريطاني في 2019 لخريجي الجامعات البريطانية، وكرمت من المجلس القومي للمرأة في 2020 لعطاءها لقضايا المرأة ذات الإعاقة.