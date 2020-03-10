شكرا لقرائتكم خبر عن «ستاند اب».. برنامج عالمي للتدريب على التصدي للتحرش في الأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت لوريال باريس، مبادرة «ستاند اب» للتصدي للتحرش في الأماكن العامة بالاشتراك مع منظمة هولاباك غير الحكومية للتدريب على كيفية التصرف في حال معاينة حوادث تحرش في الأماكن العامة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة.

وتأتي «ستاند اب» في إطار زيادة نسبة السيدات اللاتي يتعرضن للتحرش، حيث أوضحت الدراسات ان ٧٨٪ من النساء تعرضن للتحرّش سواء كان لفظياً أو جسدياً في الأماكن العامة، وذكرت ٢٥٪ فقط من ضحايا التحرش أن شخصاً ما قد ساعدهن، بينما تبين ان ٨٦٪ من السيدات لا يعرفن كيفية التصرف فب حال التعرض لمواقف مماثلة. هذه هي النتائج التي توصّل إليها تحت استطلاع الرأي الدولي أجري بالشراكة بين شركة إيبسوس وباحثين في جامعة كورنال ولوريال باريس بشأن التحرّش في الأماكن العامة.

ودفعت هذه النتائج لوريال باريس على إطلاق مبادرة لحث النساء على الثقة بأنفسهن والتصدي للتحرش في الحياة اليومية. فتقوم لوريال باريس وهولاباك بوضع برنامجهما لتدريب الشهود: ستاند آب: التصدّي للتحرّش في الأماكن العامة.

ويهدف برنامج ستاند آب بالتعريف على الخطوات الخمسة عن طريق موقع مخصّص: standup.lorealparis.com وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. بتسليط الضوء على حجم التحرش التي تواجهه النساء بالأخص، يسعى برنامج ستاند آب إلى ردع المتحرشين ومساندة الضحايا وتشجيع الشهود على التدخّل، وذلك لإحداث التغيير في الثقافات السائدة فيما تعلق بالتحرش حول العالم.. يتضمن التدريب على خمس خطوات حددتها مؤسسة هولاباك: توبيخ المتحرش، صرف انتباه المتحرش، طلب العون، توثيق الحادث، ودعم الضحية.