شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. مكتبة الإسكندرية تلغى حفلتى الفنان عمر خيرت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مكتبة الإسكندرية، إلغاء حفلتى الفنان عمر خيرت يومى 11 و12 مارس الجارى، على أن يتم استرجاع التذاكر ابتداء من الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق 11 مارس، ولمدة شهر ونصف من تاريخ الإعلان.

وأضافت المكتبة فى بيان صحفى، أنها اتخذت هذا القرار بناء على قرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات والأنشطة الثقافية ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت المكتبة، أنه بالنسبة للتذاكر المشتراه إلكترونيا سيتم استرجاع المبالغ تلقائيا خلال 10 أيام عمل على نفس أرقام الحساب التى تم الشراء من خلالها ابتداء من الأربعاء الموافق 11 مارس.