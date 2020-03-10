شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بمصر تعلن عن استئناف الرحلات بين الدولتين لإجلاء مواطنيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت السفارة السعودية بمصر، في بيان، مساء الاثنين، أنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس، وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء وفق جداولها المعتادة لتميكن الزائرين من العودة إلى المملكة، ويمكن للسعوديين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات

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