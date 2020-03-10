شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الحكومة على توصيات الصحة العالمية بـ«إيقاف الدراسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه إذا اقتضت المصلحة العامة إيقاف الدراسة، فلن تتردد الدولة في ذلك، قائلًا إن: «ما تناولته الصحة العالمية، مجرد توصية وليست شيء ملزم، وقالت إن كل دولة تحدد ذلك في ضوء وضعها المحلى، وسننظر لذلك في ضوء المعطيات المتاحة».

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON E»، :«إذا اقتضى الضرورة والمصلحة العامة وسلامة الطلاب اتخاذ القرار سيتم اتخاذه».

وحول ما تردد عن صدور قرار من الحكومة بشان منع الشيشة في المقاهي أكد «سعد»، أنه لم يتم التطرق لهذا الأمر، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية الجديدة سوف تتضمن تعليق الاحتفالات بـ «الموالد»، بسبب تكدس المواطنين بها بشكل يزيد احتمالات نقل العدوى من مصاب إلى آخر، مضيفًا :«الحكومة تصدر بيان يومى فيما يتعلق بآخر تطورات الأرقام حول كورونا».