شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الزيتون يصادر الشيش بالمقاهى لمواجهة كورونا.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، شمال القاهرة، حملة مكبرة لإخلاء المقاهى بنطاق الحى من الشيش، والتى تضر بالبيئة وصحة المواطنين كإجراء احترازي لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، وكذلك كإجراء احترازى لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قالت تقارير إعلامية، إنه صدر قرار بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم داخل السعودية، مؤقتا لمنع انتشار فيروس كورونا، وحسب صحيفة عاجل السعودية، أعلنت أمانة منطقة الرياض، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل فى المقاهى والمطاعم مؤقتًا، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحول ما تردد بمنع الحكومة تدخين الشيشة فى المقاهى، قال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن موضوع منع الشيشة لم يتم التطرق له، ولم ترد للحكومة أية توصيات فى هذا الشأن، وبالتالي لا يوجد أى قرار بشأنها.

وأضاف "سعد" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه فى ختام اجتماعه المطول أمس، مع وزراء السياحة والصحة والطيران والإعلام، بقيام المحافظين بتكثيف تدابير الصحة الوقائية، من خلال نزول حملات لتطهيـر وتعقيـم الأماكن المزدحمة التى يرتادها الجمهور بكثافة، مثل محطات المترو والقطارات ووسائل المواصلات العامة، وغيرها من الأماكن التى تشهد كثافة فى التردد والاستخدام مثل الفنادق والمراكب النيلية.

كما وجه بتكثيف الحملات الإعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المواطنين بإجراءات النظافة الواجب اتباعها لوقاية أنفسهم من الفيروسات بشكل عام.

وفيما يخص المطالبات بتعليق الدراسة فى المدارس، أسوة بما قامت به بعض الدول، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدول تتخذ هذا الإجراء وفق المعطيات وتقييم الموقف المتاح لديها لحالة كل دولة على حدة، ونحن فى مصر لم نصل والحمد لله بعد لهذه المرحلة التى تستدعى تعطيل الدراسة جزئياً أو كلياً، ومع ذلك يتم تقييم الموقف على مدار الساعة، لنكون دوماً على أهبة الاستعداد لأى طارئ.

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