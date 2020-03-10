شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إيطاليا: الدولة ستكون منطقة محمية وتجنب السفر لجميع أنحاء البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبى كونتى للشعب "كن فى المنزل، فلا يوجد وقت كافى ، فالعدوى آخذة فى الازدياد، ولذلك فلابد من أن نعتمد قواعد أكثر صرامة، فلا توجد منطقة حمراء، فإيطاليا كلها ستكون منطقة محمية، وسيتم تجنب السفر فى جميع أنحاء البلاد".

وأضاف كونتى "لابد من تغيير العادات وذلك لصالح إيطاليا، ولذلك فلابد أيضا من تجنب التجمعات فى أماكن مغلقة، كما سيتم حظر أى أنشطة رياضية، فلن تكون هناك مسابقات رياضية، كما أننا لن نسمح باستخدام صالات الرياضة، وستستمر المدارس والجامعات مغلقة حتى 3 أبريل"، حسبما قالت صحيفة "كورييرى ديلا سيررا" الإيطالية.

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وقالت صحيفة "تيلى ثينكو" الإسبانية إن الاقتصاد الإيطالى تأثر سلبا أيضا بانتشار فيروس كورونا حيث أنه من المتوقع انخفاض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.5%.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت أمس الاثنين ارتفاع جصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) الى 463 حالة وفاة، بينما ناهز عدد المصابين ال 8000 شخص، وقال رئيس هيئة الدفاع المدنى، مفوض حالة طوارئ فيروس كورونا، أنجيلو بوريللى، خلال مؤتمره الصحفي اليومى بالعاصمة روما، ان حالات الوفاة سجلت زيادة قدرها 97 وفاة مقارنة بيوم أمس الاحد، ليرتفع بذلك عدد الموتى منذ بداية هذه الازمة الى 463.

وأشار المسؤول الايطالى أن مجمل الاصابات بالفيروس بلغ 7985 مصاب، بزيادة 1598 اصابة جديدة عن يوم أمس الاحد،كما أعلن بوريللى انه انضم 102 شخص اليوم الى المتعافين ليرتفع عددهم الاجمالى الى 724، مضيفا أنه تم توزيع مليون كمامة على المنشآت الطبية المعنية بمكافحة الفيروس واضافة اكثر من 300 جهاز تنفس صناعى الى وحدات العناية المركزة.