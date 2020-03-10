شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح وعواصف وأمطار لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس البلاد سوف يشهد حالة من عدم الاستقرار وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت، وسوف تشهد البلاد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العواصف على محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى والذى يذاع على قناة صدى البلد، أن يوم الخميس سوف يشهد منخفضا جويا أرضيا تتبعه رياح وأمطار، مشيرا إلى أن المنخفض سوف يتزامن مع منخفض جوى آخر.

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وتابع شاهين أن الطقس سوف يشهد أمطارا غزيرة على السواحل والقاهرة، مشيرا إلى أن الأمطار سوف تمتد من يوم الخميس إلى يوم السبت.

من جانب آخر، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بحالة الطقس المتوقعة على مصر خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020 إلى السبت 14 مارس 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المنتظـر أن تتعرض البلاد لحالة مـن عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتباراً مـن يـوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس، حيث تســقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.