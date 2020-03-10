شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بالقاهرة تعلن استئناف الرحلات الجوية بين السعودية ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة السعودية في القاهرة، استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة والمملكة العربية السعودية، ونشرت السفارة السعودية على حسابها على توتير بيانا جاء نصه كالتالى: تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 1٠-11 مارس ، وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة ، ويمكن للمواطنين الكرام التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات".

وقد توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر والتقدير لوزير الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك في إطار تضافر الجهود بين كافة الجهات بالدولة المصرية، وفي إطار التنسيق بين مختلف الوزارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج للعودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات.

وأعلن وزير الطيران أن الرحلات تنطلق بداية من تاريخ 9 مارس حتى 24 مارس، وتم التصديق على:

- عدد 3 رحلة يوميا بخط سير القاهرة - جدة - القاهرة

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- رحلة يوميا بخط سير القاهرة - المدينة - القاهرة

وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض و الدمام والقصيم وأبها.

وأضاف وزير الطيران أن المسافرين يستطيعون الحجز عبر ثلاث وسائل: الموقع الرسمي لمصر للطيران، أو الخط الساخن 1717، أو مكاتب الشركة بمصر ووكلائها بالخارج.

من جهتها، أكدت وزيرة الهجرة أن غرفة عمليات الوزارة، التي تم إطلاقها اليوم بالوزارة، تتلقى الطلبات من المواطنين العالقين بمختلف دول العالم الراغبين في العودة، ويتم التنسيق تباعا مع وزارة الطيران وكافة الجهات المعنية.