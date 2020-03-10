شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية عن إلغاء البصمة: إجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، على قرار المحافظة بإلغاء البصمة للموظفين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الهدف من إلغاء البصمة إجراء مؤقت ضمن الإجراءات التى تتخذ من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وتابع محمد موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية القناة الأولي بالتلفزيون المصري، أن إجراء التوقيع الورقي لأن من ضمن الأشياء التي تنشر الفيروسات هي البصمة، موضحاً أن تخفيض عدد اللمس حتى لا نعطي فرصة لانتقال الفيروسات من شخص لأخر.

Advertisements

وأكمل نائب محافظ المنوفية، أن القرار تم البدء في تنفيذه من أمس الاثنين، وهو من ضمن الإجراءات التي ستتخذ فيما يتعلق بالاستعداد، كما عقدنا اجتماعاً مع وكيل وزارة الصحة والوضع مطمئن للغاية، ولا داعي للقلق.

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إلغاء التوقيع بالبصمة الإلكترونية، واستبدال ذلك بالدفاتر الورقية حتى إشعار آخر، حيث جاء قرار محافظ المنوفية بمنع البصمة الإلكترونية، كأحد طرق الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وأرسل ديوان عام محافظة المنوفية قرارًا حمل توقيع اللواء علاء رشاد إلى جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، كذلك المديريات الخدمية فى نطاق المحافظة ويبدأ التنفيذ من اليوم الإثنين.