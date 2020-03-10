شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الثقافة الفرنسى بفيروس كورونا.. ومصادر فرنسية: حالته جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر رسمى فرنسى، عن إصابة وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، بفيروس كورونا لكنه في حال جيدة، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها.

وارتفع عدد الوفيات في فرنسا بفيروس كورونا إلى 25 والإصابات إلى 1412.

وكان مدير المديرية العامة للصحة الفرنسية جيروم سالومون قد أعلن أنه تأكد وجود 949 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، بزيادة 336 حالة أكثر من أمس، وأن خمس مناطق في فرنسا تأثرت أكثر من غيرها.

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وأكد سالومون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وجود 44 حالة فى العناية المركزة، وخمس وفيات إضافية ليرتفع العدد إلى 16 وفاة بسبب الفيروس، وهم 11 رجلاً و5 نساء.

وأعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) اليوم تسجيل ثلاث إصابات فى الجمعية بفيروس كورونا المستجد، شملت موظفًا ونائبيّن فى الجمعية.

وذكرت رئاسة الجمعية فى بيان لها أن الإصابة الجديدة تخص نائبًا يرقد حاليًا فى المستشفى، مضيفةً أن الجهات الصحية تتولى حالياً فحص ستة أشخاص، وهم خمسة نواب وموظف.