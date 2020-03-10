شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. مجلس الوزراء ينفى تعطيل المدارس 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، أبرزها "مجلس الوزراء ينفى تعطيل المدارس من الغد لمدة 4 أسابيع.، والصحة: ارتفاع الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لـ 59 حالة.

مجلس الوزراء ينفى تعطيل المدارس لمدة 4 أسابيع

وزير التعليم: المدارس لا تعتبر تجمعات.. والدراسة لم تعلق حتى الآن

وزير التعليم: الدراسة تسير بانتظام.. وسنعلن رسميا أى قرار حال الاستقرار عليه

الصحة: ارتفاع الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لـ 59 حالة

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