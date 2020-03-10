شكرا لقرائتكم خبر عن صوبوا أنظاركم الآن.. القمر البدر العملاق يزين سماء مصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مصر والمنطقة العربية الآن وحتى منتصف الليل، القمر البدر العملاق الثانى من أربعة هذا العام 2020، حيث يظهر حجمه الظاهرى أكبر وأكثر إضاءة قليلا مقارنة بالمعتاد.

البدر العملاق يظهر من الأفق الشرقى مع غروب الشمس وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء، ولوحظ أن حجم القمر الظاهرى أثناء شروقه "ضخم"، وهذا مجرد خداع بصرى يحدث شهريا ولا علاقة له إذا كان القمر قريبا من الأرض أو بعيدا عنها فى مداره الإهليجى، فالقمر بعد ارتفاعه عاليا فى السماء يعود إلى حجمه المعتاد.

وكشفت الجمعية الفلكية فى تقرير لها، أنه بالنسبة للون الوردى أو البرتقالى الذى يمكن أن يظهر به القمر فهى ألوان حقيقية، فالغلاف الجوى للأرض تعمل على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجى القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجى الطويل، والتى تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذى يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

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ووصل القمر البدر لحظة الاكتمال عند الساعة (5:48 مساء بتوقيت جرينتش)، وهو توقيت مثالى لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر فى نور الشمس .

إن وصف "القمر العملاق" يطلق على القمر المحاق أو القمر البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية "قمر الحضيض"، ويقصد به وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض، وفى حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 357.399 كيلومتر.