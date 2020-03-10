شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: رحلات استثنائية لإعادة المواطنين الراغبين فى العودة من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر والتقدير لوزير الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك في إطار تضافر الجهود بين كافة الجهات بالدولة المصرية، وفي إطار التنسيق بين مختلف الوزارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج للعودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات.

وأعلن وزير الطيران أن الرحلات تنطلق بداية من تاريخ 9 مارس حتى 24 مارس، وتم التصديق على:

- عدد 3 رحلة يوميا بخط سير القاهرة - جدة - القاهرة

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- رحلة يوميا بخط سير القاهرة - المدينة - القاهرة

وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض و الدمام والقصيم وأبها.

وأضاف وزير الطيران أن المسافرين يستطيعون الحجز عبر ثلاث وسائل: الموقع الرسمي لمصر للطيران، أو الخط الساخن 1717، أو مكاتب الشركة بمصر ووكلائها بالخارج.

من جهتها، أكدت وزيرة الهجرة أن غرفة عمليات الوزارة، التي تم إطلاقها اليوم بالوزارة، تتلقى الطلبات من المواطنين العالقين بمختلف دول العالم الراغبين في العودة، ويتم التنسيق تباعا مع وزارة الطيران وكافة الجهات المعنية.