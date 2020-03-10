شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالصحة تكشف إصابة 4 حالات جديدة حاملة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أنه تم الكشف عن 4 حالات جديدة حاملة لفيروس كورونا بينهم 3 حالات بفندق بجوار المطار خالطت المهندس الكندى، والرابعة خالطت السائح الألمانى الذى توفي.

وقالت المصادر أنه بذلك يرتفع عدد الحالات المصابة بمصر إلى 59 حالة.

وكانت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى، أكدت أن الوزارة لا تقوم بتوجيه أى فرق وقائية للمنازل لتعقيمها إلا للأماكن التى ظهر فيها وباء كورونا نتيجة مخالطة شخص مصاب لأهل المكان أو تواجده لأى سبب من الأسباب به. وقالت وزارة الصحة والسكان إن أى فرق حرفتها تنظيف البيوت وتعقيمها تنتحل صفة وزارة الصحة يتم التعامل معها قانونا، مؤكدة أنه يجب التحقق من شخصية أى شخص سيؤدى عمل بالمنزل سواء خاص أو عام. وأضافت وزارة الصحة أن بعض الأشخاص يستغلون الأزمات فى تحصيل مبالغ بشكل وهمى بادعاء تنظيف البيوت وتطهيرها وتعقيمها بسبب وجود وباء كورونا بادعاء أنهم ضمن فرق وزارة الصحة والسكان الوقائية. Advertisements وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أن إجمالى الحالات التى ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 55 حالة. وأوضح بيان، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس الكورونا، اليوم، 7 حالات، منهم 4 أجانب و3 مصريين بينهم مصرى عائد من العمرة ومصريان من المخالطين لحالة المصرى العائد من صربيا، مشيرًا إلى أن الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات التى تم الإعلان عنها مسبقًا بينهم الحالة المعلن عن وفاتها اليوم. وأضاف البيان أنه كان قد تم اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس الكورونا على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر بدون ظهور أى أعراض، حيث تم تحويل الحالات الإيجابية منهم إلى المستشفى المخصص للعزل، وتم نقل الحالات التى تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحى، كما تم تطهير وتعقيم الباخرة النيلية. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

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