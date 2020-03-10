شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحذر من صفحات تنتحل اسمه على فيس بوك وتنشر أخبار مغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت صفحات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو ”الخليج 365”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة ليس لها أى أساس من الصحة، حيث قامت بنشر صورة منشور مفبرك باسم الخليج 365 على فيس بوك عن تعطيل الدراسة لمدة أربع أسابيع بالمدارس.

وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "الخليج 365".

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