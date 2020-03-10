مصر | صادر ضده ٥٤ حكما.. ضبط مستريح طنطا داخل شقة بالتجمع الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صادر ضده ٥٤ حكما.. ضبط مستريح طنطا داخل شقة بالتجمع الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول، اليوم الاثنين، من ضبط «مستريح طنطا» داخل شقة مؤجرة بدائرة القسم.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث القسم والرائد محمد فهمي معاون المباحث، يُفيد بأنه حال شن حملات لتنفيذ الأحكام، توصلت وحدة المباحث إلى مكان اختباء مستريح طنطا والهارب من أحكام جنائية وصلت إلى ٥٤ حكما قضائىيا.

وبتقنين الإجراءات، اتضح أن المتهم صاحب شركة مقاولات وهارب منذ عدة أشهر، بعد استيلائه على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم بتسليمهم شقق سكنية داخل مشروعات، اتضح أنها وهمية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على نيابة القاهرة الجديدة.