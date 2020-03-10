أخبار مصر | ننشر إحصائيات الغياب في المدارس بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر إحصائيات الغياب في المدارس بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الاحصائيات
طلبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي إحصائيات من الإدارات والمديريات التعليمية حول مدى نسبة الحضور والغياب فى المدارس بسبب القلق المنتشر خوفًا من انتشار فيروس كورونا، حيث طلبتها الوزارة خلال الساعات الماضية وأرسلت أغلب المحافظات الاحصائيات الخاصة بها.
نسبة الحضور فى الجيزة 62%
وكشف مصدر بالتعليم لـ"الخليج 365" كواليس هذه الاحصائيات، حيث تصل نسبة الحضور فى الجيزة 62%، ونسبة الحضور فى محافظة القاهرة تصل لـ 55%، موضحا أن نسبة الغياب عالية فى مدراس محافظة الأقصر حيث يصل عدد الطلاب فى الفصل الواحد إلى 11 طالبا بعد أن كان الفصل يحتوى على 50 طالبا.
لا حقيقة لرفع الغياب
وأكدت مصادر بوزارة التعليم لـ"الخليج 365" أنه لا حقيقة لم نشر حول رفع الغياب فى المدارس، موضحة أن باقي المحافظات سوف ترسل لوزارة التربية والتعليم الاحصائيات الخاصة بها غدًا الثلاثاء.
وزير التعليم يتحدث
ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، مع الوزراء، وصدور قرار بتعليق الدراسة.
وقال شوقي، في بيان صحفي، إن الحكومة لم تجتمع اليوم بالأساس، كما أن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار بتعليق الدراسة في دول أخرى لا تتوافر في مصر، مؤكدًا أنه لن يُصعد للصف الأعلى إلا باستكمال مضمون البرنامج الدراسي حتى مع صدور قرار بتعليق الدراسة.
وأوضح أنه لا يوجد أي تغيير في خطة العام الدراسي إلا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة فعَّلت غرفة الأزمات بمجلس الوزراء لتنسيق الجهود مع مختلف الوزارات لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.