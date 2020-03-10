أخبار مصر | ننشر إحصائيات الغياب في المدارس بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر إحصائيات الغياب في المدارس بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من وزارة التربية والتعليم والتنبيهات المستمرة بشأن الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا فى المدارس إلا أن القلق يصيب أولياء الأمور، وقد بدأت الوزارة فى حصر الغياب داخل المدارس.

الاحصائيات

طلبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي إحصائيات من الإدارات والمديريات التعليمية حول مدى نسبة الحضور والغياب فى المدارس بسبب القلق المنتشر خوفًا من انتشار فيروس كورونا، حيث طلبتها الوزارة خلال الساعات الماضية وأرسلت أغلب المحافظات الاحصائيات الخاصة بها.

نسبة الحضور فى الجيزة 62%

وكشف مصدر بالتعليم لـ"الخليج 365" كواليس هذه الاحصائيات، حيث تصل نسبة الحضور فى الجيزة 62%، ونسبة الحضور فى محافظة القاهرة تصل لـ 55%، موضحا أن نسبة الغياب عالية فى مدراس محافظة الأقصر حيث يصل عدد الطلاب فى الفصل الواحد إلى 11 طالبا بعد أن كان الفصل يحتوى على 50 طالبا.

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لا حقيقة لرفع الغياب

وأكدت مصادر بوزارة التعليم لـ"الخليج 365" أنه لا حقيقة لم نشر حول رفع الغياب فى المدارس، موضحة أن باقي المحافظات سوف ترسل لوزارة التربية والتعليم الاحصائيات الخاصة بها غدًا الثلاثاء.