أخبار مصر | حقيقة سرقة نقابة الصحفيين معاش والد الفنانة سماح أنور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة سرقة نقابة الصحفيين معاش والد الفنانة سماح أنور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، ما تم تداوله بشأن تصريحات الفنانة سماح أنور، أن نقابة الصحفيين قامت بسرقة معاش والدها الصحفي الراحل أنور عبدالله.

وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن الفنانة سماح أنور لم تتقدم بأي طلب للنقابة بخصوص هذا الشأن نهائيًا، مؤكدًا أنه تواصل معها فور علمه، وأكدت أنها لم تتقدم بأي طلب رسمي للنقابة.

وأضاف أن النقابة لم تكن تعلم شيئًا عن هذا الأمر، سوى من ساعة واحدة فقط، من خلال رسالة صوتية أرسلتها له على "واتسآب".

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وتابع: "أكدت الفنانة سماح أنور أنها استفسرت عن الأمر منذ نحو خمس سنوات، وأبلغتها النقابة بأن ذلك لا يصلح".

وأوضح سكرتير عام النقابة، أنه طلب منها أن تتقدم بطلب رسمي إلى النقابة، وسيتم دراسة الأمر والحالة وفقًا للوائح، لافتًا إلى أن النقابة ستمنحها كافة حقوقها حال إثبات أحقيتها في المعاش.

وشدد "شبانة" على أن سماح أنور فنانة عظيمة، وستقوم بالتقدم بالطلب للنقابة غدًا، ومن حق الورثة أو الزوجة الحصول على المعاش بعد وفاة العضو.

واستطرد بأن النقابة ستقوم بدراسة الحالة والأمر، وتحدد إذا كانت تستحق أم لا.