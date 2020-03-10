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أخبار مصر | اجتماع عاجل لقيادات وزارة الشباب والرياضة بسبب كورونا

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عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع قيادات الوزارة وذلك للتحضير لحملة لتعريف المجتمع الشبابي والرياضي بفيروس كورونا والعمل علي وضع خطط استباقية تحضيرية علي مستوى مراكز الشباب والأندية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد "صبحي" علي أهمية توعية الشباب المصري بالفيروس ومخاطبة شباب ورياضي مصر للعمل علي تقليل الإصابة والوقاية من المرض.

وأضاف صبحي أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة علي التوعية بأهمية التعقيم وزيادة الحملات القومية التوعوية للتعريف بالمرض والاهتمام بنظافة مراكز الشباب علي مستوى المحافظات.

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