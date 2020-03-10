أخبار مصر | اجتماع عاجل لقيادات وزارة الشباب والرياضة بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع عاجل لقيادات وزارة الشباب والرياضة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع قيادات الوزارة وذلك للتحضير لحملة لتعريف المجتمع الشبابي والرياضي بفيروس كورونا والعمل علي وضع خطط استباقية تحضيرية علي مستوى مراكز الشباب والأندية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف صبحي أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة علي التوعية بأهمية التعقيم وزيادة الحملات القومية التوعوية للتعريف بالمرض والاهتمام بنظافة مراكز الشباب علي مستوى المحافظات.
وأكد "صبحي" علي أهمية توعية الشباب المصري بالفيروس ومخاطبة شباب ورياضي مصر للعمل علي تقليل الإصابة والوقاية من المرض.
وأضاف صبحي أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة علي التوعية بأهمية التعقيم وزيادة الحملات القومية التوعوية للتعريف بالمرض والاهتمام بنظافة مراكز الشباب علي مستوى المحافظات.