أخبار مصر | رئيس المخابرات يؤكد دعم مصر لسيادة السودان ويسلم رسالة من "السيسي" إلى البرهان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المخابرات يؤكد دعم مصر لسيادة السودان ويسلم رسالة من "السيسي" إلى البرهان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والنائب الأول محمد حمدان دقلو، مساء اليوم الإثنين، مدير المخابرات المصري اللواء عباس كامل، في العاصمة الخرطوم.

وقال مدير المخابرات السوداني الفريق أول جمال عبد المجيد: إن "اللواء عباس كامل نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس عبد الفتاح البرهان، بشأن العلاقات الأخوية بين البلدين، وطرق دعمها وتطويرها لمصلحة الشعبين"، وفقاً لما نقله إعلام مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وأوضح عبد المجيد، أن "الرسالة أكدت على وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء بالسودان في مواجهة المحاولة الإرهابية، التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ودعمها لاستقرار السودان".

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وتابع: أن "لقاء مدير المخابرات المصري مع رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه الأول ناقش عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية".

هذا وكانت مصر قد أدانت محاولة الاغتيال التي تعرض لها حمدوك، في وقت سابق من اليوم، بتفجير استهدف موكبه في الخرطوم.

وتعرض موكب حمدوك إلى تفجير وإطلاق رصاص في منطقة كوبري كوبر شمال شرقي الخرطوم، لكنه لم يصب بأذى.