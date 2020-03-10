أخبار مصر | "محور خزان أسوان".. مشروع عالمي لـ"قلب أفريقيا" (فيديوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محور خزان أسوان".. مشروع عالمي لـ"قلب أفريقيا" (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، أن الدراسات الفنية التي نفذها احد المكاتب الاستشارية بتكليف من وزارة الري، أوصت بوقف حركة النقل على كوبري خزان أسوان القديم بداية من عام 2021 والذي يعتبر من أهم الكباري التي تستوعب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل.

وأجرت النقل، ببدء تنفيذ مشروع إنشاء محور بديل للخزان والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز معلومات عن مشروع إنشاء محور بديل لخزان أسوان:

- المحور يربط بين طريق "أسوان - برانيس" حتى الصحراوي الغربي "القاهرة – أسوان" ويربط طريق "أسوان – أبوسمبل"

يتكون من 4 كباري رئيسية "على النيل- علي مفيض السد العالي - الطريق الزراعي الغربي - الزراعىي الشرقي الكورنيش"

- يبلغ طوله 4.5 كيلومتر

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- يبلغ عرض المحور 30 مترًا بواقع 3 حارات في كل اتجاه

- جزء المحور الذي سيعلو النيل يبلغ طوله 320 مترًا

- سيكون كوبري ملجم

- تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية ملياري جنيه

- الانتهاء من المشروع خلال عامين

- المحور سيربط طريق "أسوان – القاهرة" الغربي ليكون جزء من محور "الإسكندرية - كيب تاون"