شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» ترد على سماح أنور بشأن معاش والدها المتوفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على تصريحات الفنانة سماح أنور، والتي ذكرت فيها، أن نقابة الصحفيين رفضت منحها معاش والدها الراحل الكاتب الصحفي أنور عبدالله.

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وقال «شبانة» في تصريحات صحفية مساء اليوم، إن هذا الكلام غير صحيح، ولم تتقدم الفنانة سماح أنور بأي طلب للنقابة نهائيا، مضيفا: بصفتي سكرتير عام النقابة لم أكن أعلم شيئا عن هذا الموضوع إلا من ساعة واحدة ومن خلال رسالة صوتية على «واتس آب» للفنانة سماح أنور.

وأضاف «شبانة»، على الفور تواصلت معها وبكل احترام سألتها إذا كانت قد تقدمت بأي طلب رسمي، وردت لم يحدث، ولكنها فقط سألت منذ خمس سنوات، وقالوا لها إنه لا يجوز صرف معاش والدها الراحل.

وتابع، والدها متوفى منذ عام ٢٠٠٨ حسب كلامها، وهي وشقيقها كورثة لم يسألوا، ولكن شخصا ما أعطاها رقمي فأرسلت لي رسالة، وطلبت منها التقدم بطلب رسمي، وستتم دراسة الحالة وفق اللوائح ولو لها حق فنقابة الصحفيين ستمنحه لها فورا كأي أسرة يرحل والدها الصحفي دون أن يكون هناك دخل لكونها فنانة محترمة وعظيمة.