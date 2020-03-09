شكرا لقرائتكم خبر عن رد حاسم من وزير التعليم بشأن تعليق الدراسة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك حالة هلع منتشرة بسبب فيروس كورونا، والدول التي علقت الدراسة بسبب كورونا تعد على الأصابع.
وأشار «شوقي»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، إلى أن هناك اتجاهًا مغرضًا على السوشيال ميديا للضغط على العقل.
وأضاف وزير التربية والتعليم: «هذه الدوشة لن تسمح لأحد أن يعمل.. وكل ما يثار على السوشيال ميديا من تأليف صاحبه، ولا أساس له من الصحة».
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