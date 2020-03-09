شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: فتح حميات إمبابة والعباسية اعتبارًا من منتصف الليل لإجراء تحاليل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم فتح أبواب حميات إمبابة، وحميات العباسية اعتبارًا من منتصف ليل اليوم؛ لإجراء الفحوصات اللازمة التي طلبتها الدول العربية من الجاليات المصرية المسافرة إليها كشرط للسفر.

وأوضح «سعد»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية «الحدث» مساء اليوم الإثنين، أن الطاقة الاستيعابية الحالية التي ستبدأ اليوم ستكون 400 شهادة فحص PCR يوميًا.

وأضاف أنه سيتم زيادتها بحلول منتصف مارس الجاري إلى ألف شهادة يوميًا، كما سيتم زيادتها بعد ذلك؛ لتفادي التكدسات أمام المعامل المركزية.