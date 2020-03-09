شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: نتابع 1042 وافد من الخارج من أبناء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المديرية تقوم بمتابعة 1042 شخصًا من الوافدين من الخارج من أبناء محافظة البحيرة، ولم تثبت على أيًا منهم حتى الآن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، في إطار الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة.
وأوضح «بيومى» أن فرق المراقبة والترصد بالمديرية تقوم بمتابعة الوافدين على مدار اليوم في منازلهم لمدة 14 يومًا في فترة حضانة الفيروس، تحسبًا لظهور الأعراض عليهم مثل الارتفاع في درجة الحرارة، والتى يتم تحويل من تظهر عليه أعراض الفيروس لعزله في مستشفى الصدر بدمنهور.
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