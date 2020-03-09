شكرا لقرائتكم خبر عن وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالجيش الثالث الميداني بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء ا.ح خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، بوضع أكاليل الزهورعلى النصب التذكاري للجندي المجهول بالجيش الثالث الميداني بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. وقرأ المحافظ والقيادات العسكرية والأمنية الفاتحة على روح الشهيد البطل الفريق أول عبدالمنعم رياض. الجدير بالذكر أن يوم الشهيد في مصر هو يوم 9 مارس من كل عام، أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليداً لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض وهو من مواليد (22 أكتوبر1919 واستشهد في 9 مارس 1969)، فريق أول وقائد عسكري مصري، شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، كما شغل من قبل منصب رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة المصرية وعين عام 1964 رئيسًا لأركان القيادة العربية الموحدة. اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء ا.ح خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني يضعان أكاليل الزهورعلى النصب التذكاري للجندي المجهول بالجيش الثالث الميداني بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء ا.ح خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني يضعان أكاليل الزهورعلى النصب التذكاري للجندي المجهول بالجيش الثالث الميداني بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

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