شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد رحلات الطيران اليومية لإعادة المصريين من السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر والتقدير للوزير الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية.

وأعلن وزير الطيران أن الرحلات تنطلق بداية من تاريخ ٩ مارس حتى ٢٤ مارس، وتم التصديق على: ٣ رحلات يوميا بخط سير القاهرة – جدة – القاهرة – وأيضا رحلة يوميا بخط سير القاهرة – المدينة – القاهرة وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض و الدمام والقصيم وأبها.

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وأضاف وزير الطيران أن المسافرين يستطيعون الحجز عبر ثلاث وسائل: الموقع الرسمي لمصر للطيران، أو الخط الساخن ١٧١٧، أو مكاتب الشركة بمصر ووكلائها بالخارج.

من جهتها، أكدت وزيرة الهجرة أن غرفة عمليات الوزارة، التي تم إطلاقها اليوم بالوزارة، تتلقى الطلبات من المواطنين العالقين بمختلف دول العالم الراغبين في العودة، ويتم التنسيق تباعا مع وزارة الطيران وكافة الجهات المعنية.