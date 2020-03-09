شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار رئيس الوزراء.. إلغاء 9 عروض بدار أوبرا دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت دار أوبرا دمنهور إلغاء 9 عروض فنية ضمن البرنامج المقرر من دار الأوبرا المصرية برئاسة المهندس مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، أو لحين إشعار آخر من مجلس الوزراء.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن يتم تقديم 9 عروض حفلات، على مسرح دار أوبرا دمنهور، يشرف عليها المهندس مؤنس العطوي، مدير دار أوبرا دمنهور، وهي: حفلا للفرقة القومية للموسيقى العربية يوم الخميس المقبل الموافق 12 مارس، وعرض سيرينا لفرقة الرقص المصري الحديث يومي الجمعة والسبت 13 و14 مارس، وحفل مركز تنمية المواهب يوم الأحد 15 مارس، وحفل نادي السينما يوم الثلاثاء 17 مارس، وحفل كورال أطفال أوبرا إسكندرية يوم الأربعاء 18 مارس، ونادي الفنون يوم الثلاثاء 24 مارس، وحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العريي يوم الجمعة 27 مارس.