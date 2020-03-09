شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يعلن إيقاف جميع حفلاته في مارس وإبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الفنان تامر حسني إيقاف جميع حفلاته القادمة التي كانت من المفترض إحياؤها في شهري مارس وإبريل. وكتب تامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربيه بوقف كافة الحفلات والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس، فتم تأجيل كل الحفلات القادمة والمحددة في كل من شهري مارس وإبريل ٢٠٢٠، ونرجو من الجميع اتخاذ كل الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامه الأفراد والمجتمع».

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