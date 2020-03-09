شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. مترو الأنفاق يستبدل بصمة العين بدلاً من الإصبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إيقاف العمل ببصمة " الاصبع " الحضور والانصراف بجميع الإدارات بالشركة، منعا لنقل الفيروسات وخاصة فيروس كورونا المستجد، واستبداله ببصمة العين. Advertisements وقال احمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لمترو الانفاق ان القرار جاء لمنع لنقل الفيروسات وخاصة كورونا وأشار ان الشركة قررت عمل دفاتر حضور وانصراف التوقيع بها، وذلك ابتداء من غد الثلاثاء 10 مارس 2020، وحتي يتم تركيب أجهزة بصمة العين وأخصت الشركة مساعدي رئيس الشركة ومديري العموم وكذلك المراقبين الإداريين بكافة إدارات الشركة، بالتنفي

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