شكرا لقرائتكم خبر عن عباس كامل ينقل للبرهان تحيات السيسي وتضامن مصر مع السودان في مواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، في الخرطوم اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حيث نقل له تحيات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضامن حكومة وشعب مصر مع شقيقه الشعب السوداني ووقوفه في مواجهة الإرهاب.

وكان اللواء عباس كامل وصل اليوم إلى الخرطوم على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

وأكد اللواء عباس كامل، للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعم مصر التام للسلطة الانتقالية في السودان وحرصها على المساعدة في تلبية طموحات الشعب السوداني.

كما تناول اللقاء بحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وتعد زيارة رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، أول زيارة لمسؤول أجنبي إلى السودان، تضامنا معه، بعد حادث المحاولة الإرهابية الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، صباح اليوم.