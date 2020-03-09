شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء عباس كامل يؤكد لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني دعم مصر السلطة الانتقالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، في الخرطوم، اليوم الاثنين، مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حيث نقل له تحيات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا دعم مصر التام للسلطة الانتقالية في السودان، والحرص على المساعدة في تلبية طموحات شعبه.
وكان اللواء عباس كامل وصل اليوم إلى الخرطوم على رأس وفد أمني رفيع المستوى، والتقى مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأكد اللواء عباس كامل، للفريق محمد حمدان دقلو، تضامن مصر، حكومة وشعبا، مع الشعب السوداني الشقيق، في مواجهة الإرهاب.
وبحث اللواء عباس كامل مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عددا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وتعد زيارة رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، الأولى لمسؤول أجنبي إلى السودان، تضامنا معه، بعد حادث المحاولة الإرهابية الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، صباح اليوم.
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