شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم الشهيد والنظافة».. «الأوقاف» تُحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن خطبة الجمعة القادمة ١٣ مارس الجاري التي سبق تخصيصها للحديث عن يوم الشهيد ومكانة الشهداء ستتضمن في الخطبة الثانية تأكيدًا على أهمية النظافة والأخذ بالأسباب.
وأكد وزير الأوقاف على ضرورة ألا تتجاوز مدة خطبة الجمعة، الوقت الذي حددته الوزارة بخمس عشرة دقيقة كحد أقصى، محذرة من تجاوز هذا الوقت المحدد، مشددة على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من يخالف الموضوع أو يتجاوز الوقت.
من جانب آخر وجه وزير الأوقاف بتكثيف التفتيش على المساجد للتأكد من أعمال النظافة بها، والتزام جميع العاملين بها بسائر تعليمات الوزارة الدعوية والإدارية .
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