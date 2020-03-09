شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: تمديد إذن الغياب 3 أشهر للمصريين العاملين بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على إعلان المملكة العربية السعودية، والكويت تعليق الرحلات الجوية مع مصر، مؤكدًا أن وزارة الهجرة على اهتمام وتواصل مستمر بشأن المصريين بالخارج، وتلقت شكاويهم واستفساراته وتم تكوين فريق وغرفة عمل داخل الوزارة لمعرفة أعداد المصريين المتواجدين في السعودية أو الكويت، والعالقين في المطارات.

وقالت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON E»، إن أغلب العاملين في الكويت من محافظات الصعيد، مضيفًا :«جارٍ حصر كل البيانات ومشاكل المصريين العالقين».

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية الكويتية سمحت بتجديد إقامة العاملين الوافدين من 16 دولة بينها مصر، واستخراج إذن العمل وهم خارج البلاد، استثنائيا بسبب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بجانب تمديد إذن الغياب لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد وفقًا للمستجدات.