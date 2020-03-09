شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: 18 رحلة طيران بين القاهرة والسعودية حتى 24 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مع وزارة الطيران لحل مشاكل المصريين العالقين بالمطارات.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON E»: «وزير الطيران أبلغنى أنه بدءًا من اليوم وحتى 24 مارس تم التصديق على عدد رحلتين يوميًا بخط سير» (القاهرة- جدة) لاستعادة المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، بجانب رحلة واحدة يوميًا (القاهرة – المدينة)».

وأشارت إلى أنه في نفس الفترة من 9 مارس لـ 24 مارس، سيكون هناك 6 رحلات للرياض، و6 رحلات للدمام، و4 للقصيم، ورحلتين لأبها، وهناك تحرك من الدولة.