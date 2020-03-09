شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكى المصاب بكورونا: أتناول طعام صحى لتقوية جهاز المناعة بالحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الصحفى مات سويدار، بالشكر إلى أصدقائه الجدد خلال تواجده فى الحجر الصحى، مشيرا أنه يتناول طعام صحى لتقوية جهاز المناعة، للتغلب على فيروس كورونا.





الصحفى الأمريكي، مات سويدار، نشر صورا حيث ارتدى تيشيرت مرسم عليه قلب أحمر، ومدون عليه عبارة"أنا أحب مصر"، مشيرا هو أخر ما اشتراه بعد معرفة إصابته بفيروس كورونا.

وقال مات سويدار، عبر حسابه على تويتر:"هذا هو آخر تى شيرت اشتريته قبل اختبار فيروس كورونا.. شكراً لجميع أصدقائي المصريين الجدد وأطيب تمنياتي، ولكل شخص في المنزل.. أحصل على طعام صحى لتقوية جهاز المناعة ضد فيروس كورونا، وكل العناصر الحيوية الخاصة بى جيدة..لا توجد أعراض".

Advertisements

يشار إلى أن الدكتور تيدروس ادهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية أكد 70 % من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، محذراً أن خطر الوباء جراء فيروس كورونا بات حقيقيا جدا.

وأوضحت المنظمة: أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، وأفاد تيدروس إدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر: نواصل العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم، ونعمل على تطوير اللقاحات ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا.

وفى وقت سابق حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جيبريسوس من أن بعض البلدان لا تتعامل بالجدية اللازمة مع إجراءات مكافحة الوباء.وحذر من أن "قائمة طويلة" من البلدان التي لا تفعل ما يكفي لمحاربة فيروس كورونا، قائلا "هذا ليس تمرينًا، هذا ليس وقت الاستسلام، ليس وقت البحث عن أعذار" لكنه لم يسم البلدان المستهدفة بكلامه.

وفى ذات السياق الولايات المتحدة، سلطت كبرى نقابة الممرضين الضوء على حالة العديد من المستشفيات غير المستعدة لمواجهة الوباء وعبرت عن القلق إزاء نقص المعدات والمعلومات لدى العاملين في الرعاية الصحية وعدم حصولهم على التدريب اللازم.