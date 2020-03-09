شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعقم القاعات والمدرجات للوقاية من فيروس كورونا ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل " الخليج 365 " على صور من داخل جامعة القاهرة أثناء العمل على تعقيم قاعات المحاضرات الخاصة بالطلبة ومداخل الجامعة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، بدأت فرق العمل فى إجراء عمليات تعقيم للقاعات الخاصة بالمحاضرات داخل كليات الجامعة.

وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة وفرت الكمامات والمطهرات اللازمة لتعقيم كافة كليات الجامعة بصورة يومية ودورية ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

كما أنه فى إطار خطة جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة للوقاية من فيروس كورونا استعانت الجامعة بالكواشف الطبية للاطمئنان على طلاب الجامعة، وذلك أثناء الدخول لمقر الجامعة.

وتواجدت فرق طبية من الجامعة تستعين بالكواشف وتوقع الكشف الطبى على طلاب الكليات المختلفة أثناء الدخول للجامعة للاطمئنان على درجات الحرارة وفى إطار التصدى ومواجهة فيروس كورونا المستجد .

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وتعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة، بتكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمدن الجامعية، لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.

وأصدرت جامعة القاهرة الشهر الماضي، دليلًا توعويًا عن فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراض الإصابة به وأعراض الحالات المتقدمة منه، بهدف توعية الطلاب والعاملين وهيئة التدريس، بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم.

يشار إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن مبكرًا عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.