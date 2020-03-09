شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء عباس كامل يؤكد لنائب رئيس مجلس السيادة السودانى دعم مصر السلطة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان اللواء عباس كامل وصل اليوم إلى الخرطوم على رأس وفد أمني رفيع المستوى، والتقى مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأكد اللواء عباس كامل، للفريق محمد حمدان دقلو، تضامن مصر، حكومة وشعبا، مع الشعب السوداني الشقيق، في مواجهة الإرهاب.
وبحث اللواء عباس كامل مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عددا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.
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