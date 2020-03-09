شكرا لقرائتكم خبر عن "النوم مبكرًا ومنع الشيشة والتعرض للشمس".. نصائح هامة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من خطورة التدخين وعلاقته بسهولة انتقال العدوى بفيروس كورونا، منوها بأن نسبة الإصابة بالكورونا أعلى فى الرجال عن النساء لأنهم مدخنين بنسبة أكبر من النساء.

وقال "بدران"، مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك عدة خطوات يجب أن يحرص الإنسان لتجنب نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها النوم بساعات كافية، والتغذية السليمة، والترفية، وممارسة الرياضة، حيث أن كل هذه الأمور ترفع المناعة.

وذكر عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ناصحا المصريين: "يفضل منع الشيشة، والنوم مبكرا، والتعرض للشمس لرفع المناعه".

وفى وقت سابق، كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالى عن دعوة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رؤساء الجامعات الحكومية لعقد اجتماع طارئ صباح غدا الثلاثاء، للوقوف على خطط الجامعات البديلة لاستكمال العام الدراسى حال اتخاذ قرار تعطيل الدراسة .

وقال المصدر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن الجامعات تعمل بشكل كامل حتى اليوم، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن الدراسة من عدمه، لافتا إلى أن الاجتماع يهدف عرض خطط رؤساء الجامعات حول ما إذا كان هناك إمكانية لتقديم مواعيد الامتحانات مع إلغاء أجزاء من المقررات الدراسية أم سيتم تعطيل الدراسة بصورة كاملة على أن يتم استئنافها عند القضاء على فيروس كورونا .

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وتابع المصدر أن كل هذه الخطوات تهدف فى المقام الأول الحفاظ على صحة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن أى قرار سيتخذ فى هذا الشأن فى ضوء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات سيتم عرضه على رئاسة الحكومة لاتخاذ القرار المناسب .