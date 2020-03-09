شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تتخذ إجراءات احترازية ضمن الوقاية من فيروس " كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت النيابة العامة، تعليمات بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والإنصراف على مستوي الجمهورية لحين إشعار أخر، وألزم النيابات بإتباع التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس " كورونا " بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين، وتعقيمهما إن لزم الأمر بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتتحمل المصاريف.

كما شددت النيابة العامة بالقرار للحد من تواجد غير المتهمين ومحاميهم والمتقاضين والشهود بمقار النيابات، ومنع تواجد أهالى المتهمين بداخلها، وتوفير كمامات بالنيابات التى يتردد عليها أجانب، على أن يرتديها الموظفون المتعاملون معهم.

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جاء ذلك القرار إيمائاً من اهتمام النيابة العامة بالحفاظ علي سلامة الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وجمهور المتعاملين من النيابات من متقاضين ومواطنين ومتهمين.