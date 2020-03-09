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شكرا لقرائتكم خبر عن لا تعطيل للدراسة بسبب «كورونا».. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، المتحدث الرسمى باسم الحكومة يؤكد: لا تعطيل للدراسة بسبب «كورونا».. لم نتطرق لقرار منع الشيشة بالمقاهى والقرار المنتظر للموالد فقط.. وحملات لتطهير وتعقيم الأماكن المزدحمة.. شائعات السوشيال ميديا أخطر من الفيروس.. «الصحة العالمية »: مصر أول دول الإقليم توفيرا لأجهزة الكشف.. وبعض الدول اتخذت إجراءات غير واقعية ضدها.
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ـ المتحدث الرسمى باسم الحكومة يؤكد: لا تعطيل للدراسة بسبب «كورونا».. لم نتطرق لقرار منع الشيشة بالمقاهى والقرار المنتظر للموالد فقط.. وحملات لتطهير وتعقيم الأماكن المزدحمة.. شائعات السوشيال ميديا أخطر من الفيروس.. «الصحة العالمية »: مصر أول دول الإقليم توفيرا لأجهزة الكشف.. وبعض الدول اتخذت إجراءات غير واقعية ضدها
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