حتى 24 مارس.. رحلات استثنائية لإعادة المصريين من السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي ومحمد عبيد:

قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لوزير الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في إطار تضافر الجهود بين كافة الجهات بالدولة المصرية، وفي إطار التنسيق بين مختلف الوزارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج للعودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات.

وأعلن وزير الطيران أن الرحلات تنطلق بداية من تاريخ 9 مارس حتى 24 مارس، وتم التصديق على:

- 3 رحلات يوميًا على خط سير القاهرة - جدة - القاهرة.

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- رحلة يوميًا على خط سير القاهرة - المدينة - القاهرة.

وأيضًا في الفترة نفسها تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض والدمام والقصيم وأبها.

وأضاف وزير الطيران أن المسافرين يستطيعون الحجز عبر 3 وسائل، هي الموقع الرسمي لمصر للطيران، أو الخط الساخن 1717، أو مكاتب الشركة بمصر ووكلائها بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة أن غرفة عمليات الوزارة، التي تم إطلاقها اليوم بالوزارة، تتلقى الطلبات من المواطنين العالقين بمختلف دول العالم الراغبين في العودة، ويتم التنسيق تباعًا مع وزارة الطيران وكافة الجهات المعنية.