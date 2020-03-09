اللواء عباس كامل ينقل للبرهان تحيات الرئيس السيسي وتضامن مصر مع السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (أ ش أ):

التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، في الخرطوم اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث نقل له تحيات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضامن حكومة وشعب مصر مع شقيقه الشعب السوداني ووقوفه في مواجهة الإرهاب.

وكان اللواء عباس كامل وصل اليوم إلى الخرطوم على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

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وأكد اللواء عباس كامل، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعم مصر التام للسلطة الانتقالية في السودان وحرصها على المساعدة في تلبية طموحات الشعب السوداني.

كما تناول اللقاء بحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وتعد زيارة رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، أول زيارة لمسئول أجنبي إلى السودان، تضامنا معه، بعد حادث المحاولة الإرهابية الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، صباح اليوم.