متحدث الوزراء يعلق على إغلاق فندق بمصر الجديدة بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وضع محافظتي الأقصر وأسوان تحت الفحص، لا يتعلق بالمحافظتين بشكل خاص لكن بالمراكب النيلية، مشيرًا إلى أنه قرار له وجاهته ومنطقه خاصة أن البؤرة التي ظهر فيها المرض كانت على متن إحدى المراكب النيلية العائمة، ومن ثم فإن مجلس الحكومة قررت تكثيف الفحص للتثبت والتحقق من الأمور.

ورد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "العربية الحدث"، على شائعة إغلاق فندق في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا، قائلًا: "ما ذُكر غير دقيق، المعلومة الدقيقة إن وُجدت سيتضمنها بيان وزارة الصحة اليوم بخصوص آخر تحديث للحالات".

وحول نظام الحصول على شهادة pcr معتمدة، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه اعتبارًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم يستطيع أي مواطن أن يتوجه إلى مستشفيي حميات إمبابة وحميات العباسية للسير في الإجراءات والحصول على شهادة معتمدة من وزارة الصحة ومصدق عليها من وزارة الخارجية.