شديد البرودة ليلًا.. تفاصيل طقس الثلاثاء 10 مارس بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الثلاثاء، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحية رياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فيكون الطقس معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وأما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون معتدلًا نهارًا بارد ليلًا، مع شبورة صباحية ورياح معتدلة.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، أما في شمال الصعيد فيكون مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 23

شبين الكوم 11 22

طنطا 12 22

دمنهور 13 22

الإسكندرية 14 21

بلطيم 14 21

مطروح 12 19

السلوم 11 19

سيوة 12 20

بورسعيد 15 19

دمياط 14 18

الزقازيق 13 29

الإسماعيلية 12 23

السويس 14 23

العريش 14 19

رفح 13 19

رأس سدر 12 23

نخل 08 22

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نويبع 18 28

طابا 15 24

كاترين 11 25

الطور 15 28

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 15 26

مرسى علم 15 25

الفيوم 12 23

بنى سويف 12 23

المنيا 11 25

أسيوط 12 27

سوهاج 13 31

قنا 13 32

الأقصر 12 33

أسوان 13 34

أبو سمبل 13 33

الوادي الجديد 12 30

شلاتين 20 30

أبو رماد 19 29

حلايب 20 25

رأس حدربة 19 25

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