الأوقاف: خطبة الجمعة ستتضمن التوعية بأهمية النظافة والأخذ بالأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة المقبلة التي سبق تخصيصها للحديث عن يوم الشهيد ومكانة الشهداء ستتضمن في الخطبة الثانية تأكيدًا على أهمية النظافة والأخذ بالأسباب، وبما لا يجاوز الوقت الذي حددته الوزارة بخمس عشرة دقيقة كحد أقصى.

وحذرت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، من تجاوز الوقت المحدد للخطبة، مشددة على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من يخالف الموضوع أو يتجاوز الوقت.

من جانب آخر وجه وزير الأوقاف بتكثيف التفتيش على المساجد للتأكد من أعمال النظافة بها، والتزام جميع العاملين بها بسائر تعليمات الوزارة الدعوية والإدارية.

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كانت وزارة الأوقاف، قررت قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، وبما لا يزيد عن 15 دقيقة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد.

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